Aleix Espargaro senza peli sulla lingua: “Dovizioso? Non capisco perchè non voglia correre”

Tutto pronto al Montmelò per un nuovo appuntamento della stagione 2021 di MotoGP. I piloti scenderanno in pista domani per le prime sessioni di prove libere, ma sono stati già protagonisti oggi sul circuito della Catalogna, tra allenamenti e incontri con la stampa.

Durante le conferenze stampa hanno colpito molto le parole di Aleix Espargaro. Lo spagnolo dell’Aprilia ha voluto dire la sua per quanto riguarda il suo futuro compagno di squadra. Negli ultimi giorni, infatti, si parla del possibile passaggio nella categoria regina di Joe Roberts, proprio con l’Aprilia, ma Espargarò preferirebbe avere un altro pilota, ben più esperto, al suo fianco.

“Per quanto riguarda il mio compagno di squadra, non capisco perché Andrea non voglia correre. Voglio dire, non è ancora deciso. Quando ho parlato con Massimo non era ancora stata presa una decisione, quindi penso che la porta sia ancora aperta per Andrea l’anno prossimo. Sarà più che benvenuto e ho detto molte volte che sarebbe bello averlo in squadra, perché è un ottimo pilota e se riesco a batterlo in pista anche la mia credibilità sarà maggiore. Perché, come tutti sappiamo e ho già detto mille volte, almeno l’anno scorso e due e tre anni fa, oltre a Marc Marquez è stato il miglior pilota della griglia. Quindi sarebbe bello averlo con me e penso che un giovane pilota al mio fianco ora sia una buona opzione. Ma credo che l’anno prossimo non sarebbe male avere qualcuno con più esperienza, perché la moto è ancora in crescita. È migliorata, ma non è ancora vincente”, ha dichiarato lo spagnolo dell’Aprilia al Montmelò.