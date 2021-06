Al Tour de France la ‘mamma dell’anno’: bimbo salvato per miracolo dopo una delle due maxi cadute [VIDEO]

E’ Alaphilippe il vincitore della prima tappa del Tour de France 2021: il ciclista francese della Deceuninck-Quick Step ha ottenuto vittoria di tappa e maglia gialla, ma a fare particolare clamore sono stati due spaventosi episodi.

La prima tappa della Grande corsa a tappe francese è stata caratterizzata da due spaventose cadute, la prima causata da una tifosa troppo invadente, la seconda invece da un contatto tra due ciclisti. Nella seconda diversi corridori sono finiti fuori strada rischiando di colpire anche diversi tifosi. Sui social è diventato virale un video che vede protagonisti una madre col suo bambino, rinominato “mamma dell’anno”. La donna in questione, intenta a riprendere col suo telefonino il passaggio dei ciclisti, ha avuto i riflessi pronti al momento della caduta: appena visti alcuni corridori fiondarsi a tutta velocità fuori strada, proprio nella sua direzione, la donna ha afferrato il figlio spostandolo dal pericolo e salvandolo da quello che sarebbe potuto essere un terribile impatto. I due, poi, sono probabilmente finiti a terra, ma sicuramente per loro non c’è stata alcuna grave conseguenza.