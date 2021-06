Disavventura per Valentina Bisti, la giornalista aggredita prima di Italia-Austria: “inseguita da una folla agguerrita”

Brutta disavventura per Valentina Bisti, giornalista del TG1, aggredita verbalmente da un gruppo di tifosi prima del match tra Italia e Austria, valida per gli ottavi di finale di Euro 2021. A rivelare l’accaduto è stata proprio il volto di Unomattina, che ha postato sui social due foto e un lungo messaggio per spiegare quanto accaduto a Londra. Insulti e anche un inseguimento nei confronti di Valentina Bisti, riuscita successivamente a trovare un angolino riparato per effettuare il collegamento televisivo.

Il post social di Valentina Bisti

Queste le parole su Instagram della giornalista italiana: “ieri prima del collegamento con il tg, alle mie spalle, si era radunato un piccolo gruppetto di persone. Poi con il passare dei minuti si sono aggiunti soprattutto giovani e bambini incitati dai genitori ad avvicinarsi alla giornalista e alla telecamera. Ho tentato di farli allontanare ma la situazione è degenerata tra urla e spintoni. Il primo collegamento è saltato… mi sono spostata per cambiare postazione ma sono stata inseguita da una folla agguerrita che mi ha presa a parolacce perché non era riuscita a comparire in tv… alla fine ho trovato un angoletto riparato dove sono riuscita a collegarmi. Peccato perché tra i tifosi ho visto tantissima bella gente, sorridente, civile, innamorata dell’Italia che non sono riuscita a raccontare come avrei voluto“.