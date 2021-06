Vittoria e sfottò, Adesanya deride Vettori sull’ottagono: il nigeriano fa finta di mettersi a piangere [VIDEO]

Finisce nel modo peggiore per Marvin Vettori la finale per la cintura dei pesi medi Ufc, il fighter di Mezzocorona non solo vede sfumare il titolo ma incassa anche lo sfottò di Israel Adesanya. Il nigeriano infatti, proprio sulla sirena che sancisce la fine del quinto e ultimo round, fa finta di piangere con l’obiettivo di deridere il proprio avversario. Una scena tutt’altro che bella e edificante ma che non stride all’interno del contesto della Ufc, dove trash talking e parole pesanti rappresentano un habitué di questo sport.

Ecco il video del ‘finto pianto’ di Adesanya: