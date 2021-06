Addetto alla sicurezza troppo preciso o Cristiano Ronaldo non riconosciuto? Il video di CR7 prima dell’esordio agli Europei è virale

Cristiano Ronaldo è riuscito a rendersi subito protagonista degli Europei di calcio 2021. Ancor prima di scendere in campo per l’esordio, col suo Portogallo, l’attaccante della Juventus ha fatto parlare di sè per il suo gesto in conferenza stampa di togliere le bottiglie di Coca Cola dal tavolo perchè considerata da lui una bibita per nulla salutare.

CR7 si è reso protagonista poi in campo, con una splendida doppietta all’esordio nel match contro l’Ungheria, ma ha rischiato di restare fuori dalla Puskas Arena di Budapest.

E’ diventato virale, infatti, un video che ritrae Cristiano Ronaldo al suo ingresso nell’impianto. Un uomo della sicurezza, preoccupato e un po’ ansioso, ha infatti ‘rincorso’ CR7 per controllare il suo pass. Non è chiaro se l’uomo non abbia riconosciuto l’attaccante del Portogallo (con le mascherine, ci sta) o se abbia voluto svolgere il suo lavoro per bene, con precisione e cura. Il video sta circolando sui social da questa mattina.