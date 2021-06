Accordo DAZN-Matchroom, sancita una partnership quinquennale: tutti i dettagli dell’intesa

DAZN e Matchroom hanno raggiunto un accordo globale quinquennale grazie al quale DAZN sarà la casa di Matchroom e della sua scuderia mondiale di lottatori internazionali. Grazie a questo accordo, 16 incontri Matchroom UK all’anno saranno disponibili esclusivamente per gli abbonati DAZN nel Regno Unito e in Irlanda per la prima volta a partire da luglio. Inoltre, DAZN offrirà un programma non-stop di incontri Matchroom UK ai fan di tutto il mondo che prenderà il via con il ritorno del Matchroom Fight Camp in programma il 31 luglio per ben tre weekend consecutivi.

Incontri estivi e autunnali

Saranno annunciati presto anche tutti gli incontri estivi e autunnali, inclusi gli attesissimi match per il titolo nazionale, europeo e mondiale. Inoltre, sarà presto svelata una nuova squadra di esperti e commentatori che vedrà alcuni tra i personaggi televisivi più noti nel mondo dello sport oltre a tanti altri nuovi volti. I fan del Regno Unito e dell’Irlanda avranno ora un accesso senza precedenti ai migliori contenuti di boxe, ovunque e su qualsiasi dispositivo, al prezzo mensile iniziale di £ 1,99 nel Regno Unito e € 1,99 in Irlanda – un’offerta speciale limitata introdotta con l’espansione di DAZN all’interno di entrambi i mercati a fine dell’anno scorso, che resterà valida per i nuovi abbonati durante le tre settimane del Matchroom Fight Camp. Inoltre, a fronte dell’impegno per far crescere la boxe in tutto il mondo e portare lo sport a nuove vette globali, questo accordo amplia le partnership esistenti tra DAZN e Matchroom negli Stati Uniti, in Italia e in Spagna, con tanti eventi in programma in questi paesi assieme ai più grandi pugili locali.

Contenuti originali

La partnership prevede inoltre, che tutti gli eventi di Matchroom nel Regno Unito resteranno disponibili su DAZN in USA e ci saranno importanti investimenti in altri mercati chiave. A tutto questo si aggiungeranno una serie di contenuti originali per tenere gli appassionati sempre aggiornati con tutto ciò che riguarda il mondo della boxe. Tra questi, “The DAZN Boxing Show”, “40 Days” e “Making Of” oltre ad highlight, interviste, contenuti classici e inediti. Inoltre, DAZN e Matchroom svilupperanno insieme nuovi documentari e altri contenuti per avvicinare i fan allo sport e ai pugili di tutto il mondo, sia dentro che fuori dal ring.

Reazioni

Il co-CEO di DAZN James Rushton ha dichiarato: “Il gioco è cambiato. Questo accordo storico si basa sul successo della nostra partnership a lungo termine con Matchroom in tutto il mondo e consolida DAZN in prima linea nell’era dello streaming sportivo globale. Insieme, ci impegniamo a costruire la nuova casa della boxe nel Regno Unito e in Irlanda, continuando a far crescere la destinazione per eccellenza della boxe in un modo che risponda alle nuove abitudini di fruizione e porti ai fan live action di primo livello, uno storytelling 24 ore su 24 e contenuti sempre più innovativi. Solo su DAZN”.

Il Presidente di Matchroom Boxing Eddie Hearn ha dichiarato: “Abbiamo fatto il grande passo e firmato un accordo storico quinquiennale con il gigante dello streaming sportivo DAZN. Ciò significa che i nostri eventi nel Regno Unito verranno ora trasmessi in diretta su DAZN insieme a tutti gli spettacoli di Matchroom in tutto il mondo. Andare oltre i confini è qualcosa che continueremo a fare e avevamo bisogno di un partner che condividesse la nostra visione della boxe e che fosse disposto ad investire. Questa è anche una straordinaria opportunità per la nostra nuova attività di produzione e contenuti, Matchroom Media, che ora sarà responsabile della produzione live dei nostri eventi, lavorando a stretto contatto con DAZN. Mentre continua l’espansione di Matchroom in tutto il mondo, questo nuovo accordo ci consentirà di consolidare ulteriormente DAZN come la casa globale senza rivali della boxe. Il nostro obiettivo, insieme a DAZN, è mettere in piedi le serate di pugilato dal vivo più grandi e migliori di sempre e offrire un’esperienza visiva che cambierà davvero le regole del gioco”. Per abbonarsi basterà scaricare l’app DAZN su qualsiasi dispositivo connesso a Internet, inclusi i dispositivi living room come smart TV, stick di streaming e console di gioco, oltre a smartphone, tablet, laptop e PC.