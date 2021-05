WTA 250 Parma, Sara Errani ai quarti: Sorribes Tormo si ritira al 3° set

Sorride Sara Errani a Parma. La tennista italiana, numero 108 del ranking mondiale femminile, ha staccato il pass per i quarti di finale del torneo WTA 250 di Parma, in corso sui campi in terra battuta della città italiana a seguito del ritiro della sua rivale, la spagnola Sorribes Tormo. Un match intenso, quello di Sara Errani e la sua avversaria, numero 50 del ranking WTA, che ha costretto la spagnola ad alzare bandiera bianca dopo 2 ore e 49 minuti di gioco, sul 2-2 del terzo set. Sorribes Tormo si era aggiudicata il primo set 6-4, ma Sara Errani ha reagito e ha portato a casa il secondo set per 7-5. L’azzurra vola ai quarti di finale dove sfiderà Stephens.