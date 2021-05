“We are the People”, testo e traduzione dell’inno di Euro 2020

I campionati di calcio sono terminati quasi tutti ormai e con la finale di Champions League in programma sabato sera termineranno gli appuntamenti della stagione calcistica 2021.

Quest’anno, però, si ricomincerà prestissimo con lo spettacolo! L’11 giugno, infatti, partiranno gli Europei che si sarebbero dovuti disputare lo scorso anno ma che sono stati rimandati a causa della pandemia di Covid.

Come ogni evento importante, Euro 2020 avrà una colonna sonora realizzata ad hoc per l’occasione. E’ stato Martin Garrix, insieme a Bono & The Edge a realizzare il brano per l’evento calcistico. “We Are The People”, è questo il titolo della canzone che sentiremo spesso in questo periodo e accompagnerà la nostra estate. Un’inno all’unità, una canzone che guarda alle sfide che il mondo deve affrontare, mentre allo stesso tempo mira a trovare una risposta unificata a questi problemi.

Non facciamoci cogliere impreparati: di seguito il testo della canzone e la sua traduzione per impararla a memoria e cantarla ogni giorno durante la competizione europea.

Il testo di We Are The People

We’re A Million Volts In A Pool Of Light,

Electricity In The Room Tonight

Born From Fire, Sparks Flying From The Sun

Hey, I Hardly Know You, Can I Confess,

I Feel Your Heart Beating In My Chest

If You Come With Me, Tonight Is Gonna Be The One

Cause You’ve Faith And No Fear For The Fight

You Pull Hope From Defeat In The Night

There’s An Image Of You In My Mind

Could Be Mad But You Might Just Be Right

We Are The People We’ve Been Waiting For

Out Of The Ruins Of Hate And War

Army Of Lovers Never Seen Before

We Are The People We’ve Been Waiting For

We Are The People Of The Open Hand

Streets Of Dublin To Notre Dame

We’ll Build It Better Than We Did Before

We Are The People We’ve Been Waiting For

We Are The People We’ve Been Waiting For

Broken Bells And A Broken Church

A Heart That Hurts Is A Heart That Works

From A Broken Place That’s Where The Victory’s Won

Cause You’ve Faith And No Fear For The Fight

You Pull Hope From Defeat In The Night

There’s An Image Of You In My Mind

Could Be Mad But You Might Just Be Right

We Are The People We’ve Been Waiting For

Out Of The Ruins Of Hate And War

Army Of Lovers Never Seen Before

We Are The People We’ve Been Waiting For

We Are The People Of The Open Hand

Streets Of Dublin To Notre Dame

We’ll Build It Better Than We Did Before

We Are The People We’ve Been Waiting For

We Are The People We’ve Been Waiting For

La Traduzione di We Are The People

Ci sono un milione di volt in un riflettore,

Elettricità in camera stasera

Nato dal fuoco, scintille che volano dal sole

Ehi, ti conosco a malapena, posso confessarlo,

Sento il tuo cuore battere nel petto

Se vieni con me, stanotte sarà quella giusta

Perché tu hai fede e non hai paura di lottare

Stanotte riprenditi la speranza dopo la sconfitta

C’è un’immagine di te nella mia mente

Potresti essere arrabbiato e avere ragione

Siamo le persone che stavamo aspettando

Fuori dalle rovine dell’odio e della guerra

L’esercito di amanti mai visto prima

Siamo le persone che stavamo aspettando

Siamo la gente dalla mano aperta

Dalle strade di Dublino fino a Notre Dame

Lo ricostruiremo meglio di prima

Siamo le persone che stavamo aspettando

Siamo le persone che stavamo aspettando

Campane rotte e una Chiesa spezzata

Un cuore che fa male è un cuore che funziona

Da un luogo in rovina dove la vittoria ha vinto

Perché tu hai fede e non hai paura di lottare

Stanotte riprenditi la speranza dopo la sconfitta

C’è un’immagine di te nella mia mente

Potresti essere arrabbiato e avere ragione

Siamo le persone che stavamo aspettando

Fuori dalle rovine dell’odio e della guerra

L’esercito di amanti mai visto prima

Siamo le persone che stavamo aspettando

Siamo la gente dalla mano aperta

Dalle strade di Dublino fino a Notre Dame

Lo ricostruiremo meglio di prima

Siamo le persone che stavamo aspettando

Siamo le persone che stavamo aspettando