“We are the People”, un inno all’unità: la canzone ufficile di Euro 2020 pubblicata da Martin Garrix, con Bono e The Edge

We Are The People, la canzone ufficiale di UEFA EURO 2020, è stata ufficialmente pubblicata meno di un mese prima dell’inizio del torneo. La traccia, del leggendario DJ / produttore olandese Martin Garrix, coinvolge anche Bono e The Edge.

La canzone ufficiale è stata scritta per celebrare i festeggiamenti e il calcio di Uefa Euro 2020, uno dei più grandi eventi del calcio mondiale. We Are The People è una canzone che guarda alle sfide che il mondo deve affrontare, mentre allo stesso tempo mira a trovare una risposta unificata a questi problemi.

È un foglio di inni da cui tutti possono cantare, non importa dove si trovino, ma avrà una rilevanza speciale in Europa, dove gli occhi del mondo saranno puntati su Euro 2020.

We Are The People spera di riflettere la positività, la speranza e la determinazione necessarie per il successo di qualsiasi squadra, oltre a offrire un senso di unione, che si adatta al tema degli Europei: l’unità.

Per la prima volta, gli Europei si giocheranno in tutto il continente, che mostrerà il tema principale dell’unità in tutto il mondo. A meno di un mese dall’inizio del torneo, giovedì sera la campagna musicale è stata lanciata sugli schermi giganti dello stadio di Wembley, con l’arco dello stadio illuminato con i colori di Euro 2020.

Garrix, il DJ e produttore di fama mondiale dietro a successi come Animals, In the Name Of Love e Scared to Be Lonely, ha anche prodotto il walkout ufficiale e la musica per il torneo.

La visione di Garrix per We Are The People ha preso vita quando sia Bono che il suo compagno di band degli U2 The Edge hanno accettato di partecipare alla canzone. La collaborazione si è evoluta ulteriormente con Bono che scriveva i testi e creava melodie e The Edge aggiungeva i principali riff di chitarra, ottenendo una miscela perfetta dei suoni distintivi di ogni artista.

“Creare la musica per uno dei più grandi eventi sportivi del mondo insieme a Bono e The Edge è stata un’esperienza incredibile“, ha detto Garrix. “Sono molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto insieme ed entusiasta di condividerlo finalmente con il mondo!”

Il lancio della canzone fa parte dei piani della Uefa per far appassionare i tifosi prima del torneo, con i giocatori che contribuiscono alla playlist ufficiale della rassegna continentale che sarà curata da Garrix e resa disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming musicale.