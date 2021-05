Serata di festa per l’Inter e tutti gli interisti. La squadra nerazzurra è ad un passo dallo Scudetto! Bisogna aspettare di sapere come finirà la sfida tra Atalanta e Sassuolo: se i bergamaschi non riusciranno a trionfare oggi allora lo Scudetto sarà matematicamente del’Inter.

Nonostante non ci sia ancora la certezza matematica, i giocatori ieri sera nello spogliatoio hanno festeggiato alla grande, con balli e cori, coinvolgendo anche l’allenatore Antonio Conte.

“La capolista se ne va”, hanno cantato i giocatori. Coinvolto nei festeggiamenti anche Antonio Conte, che nonostante l’abito elegante si è lasciato andare a salti e cori da stadio, in uno spogliatoio in festa dove non sono mancati anche lancio di gavettoni ed oggetti vari.