Mourinho afferma “Daje Roma”, ma i media inglesi non sanno cosa significa: siparietto tutto da ridere [VIDEO]

Ieri pomeriggio la Roma ha sorpreso tutti con un clamoroso annuncio: Josè Mourinho sarà l’allenatore giallorosso a partire dalla prossima stagione. Lo “Special One” sarà legato al club romano per 3 anni.

Un annuncio che ha sorpreso il mondo intero: ovunque si è parlato della nuova avventura di Mourinho, ma qualche giornalista ha riscontrato delle simpatiche… difficoltà nel leggere le dichiarazioni dell’allenatore portoghese.

Il siparietto di Sky Sports

I giornalisti inglesi di Sky Sports sono stati protagonisti di una scenetta davvero esilaranti. Dopo aver annunciato la clamorosa novità riguardante Mourinho, il cui trasferimento ha fatto tanto parlare anche in Inghilterra, due giornalisti inglesi hanno avuto difficoltà con una parola prettamente romanesca, “daje”.

Mourinho, nelle sue dichiarazioni ha infatti concluso con un “Daje Roma”, termine sconosciuto all’estero.”Deigia Roma”, ha letto infatti la giornalista, ammettendo di non essere a conoscenza del significato di questo termine, facendo poi lo spelling della parola al suo collega presente in studio. “Deve essere qualcosa di simile a non vedo l’ora di cominciare. È una notizia fantastica“, ha concluso il giornalista.