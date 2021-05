Formula 1 – Problema ad un occhio per Vettel a Monaco: Seb diventa un… pirata [VIDEO]

Giornata di riposo oggi a Monaco per i piloti della Formula 1, che domenica correranno il Gp di Monte-Carlo. Un giorno in più, dunque, per Sebastian Vettel, per recuperare a seguito di un imprevisto avuto in pista ieri durante le prove libere. In un team radio, il tedesco dell’Aston Martin ha affermato: “o sono super emozionato, o c’è qualcosa nel mio occhio”.

Un siparietto simpatico con lo staff del team che ha voluto poi ironizzare sul problema avuto da Vettel a causa di un detrito entrato sotto la visiera che gli ha causato fastidio all’occhio e lacrimazione.

La squadra ha infatti realizzato una benda da… pirata per il pilota tedesco. “La sessione mattutina è andata bene e ho preso un ritmo velocemente, ma il pomeriggio è stato più complicato perché qualcosa è finito nei miei occhi, dandomi un po’ fastidio. Come al solito, il centro griglia è molto compatto: questo significa che dovremo fare tutto alla perfezione sabato pomeriggio, sperando di avere anche un po’ di fortuna con il traffico. Sono comunque soddisfatto del lavoro fatto oggi e, se riusciamo a mettere tutto insieme durante il fine settimana, possiamo sperare di essere parte della mischia”, queste le parole di Vettel al termine delle prove.