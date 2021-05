Cala il sipario sulla Serie B, fa festa la Salernitana: tutti i verdetti dopo l’ultima giornata

Termina la regular season di Serie B e a festeggiare è la Salernitana, che centra la terza promozione in A della propria storia. Riesce l’impresa agli uomini di Fabrizio Castori, che sbancano l’Adriatico di Pescara e compiono il salto di categoria, accompagnando così l’Empoli già promosso da alcuni giorni. Niente da fare per il Monza, che si fa battere dal Brescia e si consola con i Playoff che inizierà dalle semifinali insieme al Lecce. Venezia-Chievo e Cittadella-Brescia saranno le sfide dei quarti, le vincenti poi se la vedranno con brianzoli e pugliesi. Si salva all’ultima giornata il Pordenone, che stende il Cosenza e li condanna alla Serie C. Retrocedono insieme ai calabresi anche Reggiana, Pescara e Virtus Entella.

I verdetti della Serie B

Promosse in Serie A:

Empoli e Salernitana

Ai Playoff:

Monza e Lecce in semifinale;

Venezia-Chievo e Cittadella-Brescia le gare dei quarti di finale;

Retrocesse in Serie C

Reggiana*, Cosenza, Pescara e Virtus Entella;

*Niente Play-out per la differenza di oltre 5 punti tra Ascoli e Reggiana