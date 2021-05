Il Napoli grazia la Juventus, Kessié trascina il Milan in Champions: tutti i verdetti della Serie A

Cala il sipario sul campionato di Serie A, l’ultima giornata regala emozioni a non finire, soprattutto nella lotta per la Champions. Sorridono il Milan e la Juventus, mentre il Napoli si mangia le mani a causa del pareggio interno arrivato contro l’Hellas Verona.

Kessié abbatte l’Atalanta con due rigori e porta i rossoneri al secondo posto, mentre i nerazzurri restano terzi in virtù degli scontri diretti con la Juventus. I bianconeri esultano grazie al poker rifilato al Bologna, mentre il Napoli di Gattuso dice addio ad una Champions che sembrava ormai in cassaforte. La Roma infine difende la Conference League, ai giallorossi basta il pari con lo Spezia per tenere dietro il Sassuolo, riuscito a battere la Lazio.

Serie A: tutti i verdetti della stagione

Campione d’Italia: Inter

Qualificate in Champions League: Inter, Atalanta, Milan, Juventus

Qualificate in Europa League: Napoli, Lazio

Qualificata in Conference League: Roma

Retrocesse: Benevento, Crotone, Parma

I risultati della 38ª giornata di Serie A:

Crotone-Fiorentina 0-0

Sampdoria-Parma 3-0

Cagliari-Genoa 0-1

Inter-Udinese 5-1

Atalanta-Milan 0-2

Bologna-Juventus 1-4

Napoli-Verona 1-1

Sassuolo-Lazio 2-0

Spezia-Roma 2-2

Torino-Benevento 1-1