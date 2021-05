Fuochi d’artificio in Inghilterra, l’ultima giornata regala spettacolo: tutti i verdetti della Premier League

Spettacolo ed emozioni nell’ultima giornata di Premier League, caratterizzata da tanti gol e numerosi colpi di scena. Definiti gli ultimi verdetti, soprattutto in zona Champions, con il Chelsea che festeggia la qualificazione nonostante la sconfitta contro l’Aston Villa. Perde infatti anche il Leicester che deve accontentarsi dell’Europa League, decisiva la vittoria del Tottenham che tiene così l’Arsenal fuori dalle competizioni europee.

Premier League: tutti i verdetti della stagione

Campione d’Inghilterra: Manchester City

Qualificate in Champions League: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea

Qualificate in Europa League: Leicester, West Ham

Qualificata in Conference League: Tottenham

Retrocesse: Fulham, WBA, Sheffield United

I risultati della 38ª giornata di Premier League: