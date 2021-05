Pallavolo – Mancano gli sponsor, Casalmaggiore in difficoltà! I tifosi scrivono a Chiara Ferragni: “aiutaci tu”

Situazione difficile per la Vbc Casalmaggiore, la squadra di pallavolo che milita in Serie A1 femminile, rischia di dover cambiare sede.

La notizia è stata data ieri sul sito ufficiale della società: “La VBC Casalmaggiore ha deciso di allargare ad altre aree geografiche la ricerca di un Main Sponsor a cui legare il proprio nome per le prossime Stagioni Sportive. Come comunicato nell’ultima Conferenza Stampa, le attenzioni si sono dapprima concentrate per mantenere la futura Sede di gioco presso il PalaRadi di Cremona e pertanto anche le ricerche di Sponsor sono state finora orientate principalmente verso Aziende di Cremona e del cremonese. Non avendo ottenuto in queste settimane risposte positive, la Dirigenza VBC ha ora deciso di ampliare il proprio raggio di ricerca, prendendo pertanto in seria considerazione la soluzione di poter trasferire ad altra Città la sede di gioco, qualora il main Sponsor lo ritenga opportuno“.

L’appello a Chiara Ferragni

I tifosi cremonesi, per la precisione il gruppo Passione Rosa Supporters, le vogliono però provare tutte e hanno deciso di coinvolgere Chiara Ferragni, famosa influencer ed imprenditrice, nata a Cremona.

Il gruppo Passione Rosa Supporters, tifoseria organizzata della Vbc Casalmaggiore, grazie a degli agganci cremonesi che legano l’infuencer italiana alla sua città, di far arrivare alla moglie di Fedez una lettera.

Nella lettera a Chiara Ferragni i tifosi chiedono all’imprenditrice di intervenire, per aiutare questa grande realtà della pallavolo femminile, che potrebbe presto trovare una nuova sede e traslocare a Parma o Viadana.

Si attende dunque adesso una mossa dell’influencer ed imprenditrice italiana.