Nakagami sorprende a Jerez, suo il miglior tempo nelle FP3: caduta per Marquez, Rossi in difficoltà

E’ terminata la terza sessione di prove libere del GP di Spagna di MotoGP. I piloti sono scesi in pista a Jerez per continuare il loro lavoro in vista delle qualifiche di oggi pomeriggio. A piazzarsi davanti a tutti, col tempo di 1.36.985, è stato un eccezionale Takaaki Nakagami, che ha sorpreso tutti. Il giapponese della Honda si è lasciato alle spalle Fabio Quartararo e Stefan Bradl. Quarto invece il campione del mondo Joan Mir. La miglior Ducati è quella di Bagnaia, ottavo, mentre Marc Marquez non ha concluso la sua sessione di prove a causa di una spaventosa caduta. 15° invece Valentino Rossi, che insieme a suo fratello Luca Marini, Miller, i fratelli Marquez e Petrucci, dovrà passare dalla Q1.