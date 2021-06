Tapiro d’Oro a Ibrahimovic, lo svedese chiama Icardi al Milan: “sono favorevole, basta che aiuti il club”

Avrebbe dovuto partecipare a Euro 2020 con la sua Svezia, ma Zlatan Ibrahimovic non prenderà parte alla rassegna continentale a causa dell’infortunio accusato nel finale di stagione.

Un duro colpo per il giocatore rossonero, tornato di recente in nazionale proprio con l’obiettivo di partecipare agli Europei, preclusi da un guaio fisico occorsogli durante Juventus-Milan. Per questo motivo, Striscia la Notizia ha consegnato a Ibrahimovic il terzo Tapiro d’Oro stagionale, il settimo in assoluto: “mi dispiace non poterci essere, ma non bisogna mollare“.

Mercato e Sanremo

Valerio Staffelli ha poi stuzzicato Ibrahimovic sul mercato del Milan, chiedendogli se fosse favorevole all’arrivo di Icardi in rossonero: “sono favorevole all’arrivo di qualcuno che aiuti la squadra, deciderà la società“. Non è mancato infine una battuta su un possibile ritorno sul palco del Festival di Sanremo: “non si sa mai. Sono molto ricercato“.