Sorteggio storico al Roland Garros: Djokovic, Federer e Nadal insieme nella parte alta del tabellone

Non sono mancate le sorprese dopo il sorteggio del tabellone del Roland Garros, secondo Slam di questo 2021 che si svolgerà dal 30 maggio al 13 giugno sulla terra rossa di Parigi. Per la prima volta nella storia di un torneo Major, Novak Djokovic e Rafa Nadal saranno nella stessa parte di tabellone insieme addirittura a Roger Federer. Una situazione davvero clamorosa che potrebbe regalare un quarto di finale tra il numero 1 del mondo e lo svizzero, con il vincente che andrebbe poi a sfidare in semifinale Nadal, capace di vincere il Roland Garros per 13 volte in carriera.

Gli italiani in tabellone

Sono dieci i tennisti italiani inseriti nel main draw del Roland Garros, di cui quattro teste di serie. Matteo Berrettini esordirà contro un qualificato, Sinner sfiderà Herbert, Sonego se la vedrà con il sudafricano Harris e Fognini con la wild-card Barrere. David Goffin infine bagnerà l’esordio assoluto di Musetti al Roland Garros, inserito insieme a Berrettini, Sinner e Sonego nella parte alta del tabellone, ossia quella ‘stellare’ con i big-3.

Queste le sfide degli italiani al primo turno del Roland Garros:

Salvatore Caruso (ITA) c. James Duckworth (AUS)

Stefano Travaglia (ITA) c. (21) Alex De Minaur (AUS)

Marco Cecchinato (ITA) c. Yasutaka Uchiyama (JPN)

Lorenzo Musetti (ITA) c. (13) David Goffin (BEL)

(9) Matteo Berrettini (ITA) c. qualificato

Andreas Seppi (ITA) c. (20) Felix Auger-Aliassime (CAN)

(26) Lorenzo Sonego (ITA) c. Lloyd Harris (RSA)

(18) Jannik Sinner (ITA) c. Pierre-Hugues Herbert (FRA)

Gianluca Mager (ITA) c. John Millman (AUS)

(27) Fabio Fognini (ITA) c. (wc) Gregoire Barrere (FRA)

Il tabellone maschile: