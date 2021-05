Sonego storico a Roma! L’azzurro è in semifinale agli Internazionali d’Italia: Rublev ko in 3 set, adesso c’è Djokovic

Tennisti in campo al Foro Italico. Questa mattina sono andati in scena i due match rinviati ieri, validi per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia. L’attenzione è tutta su Sonego-Rublev, con l’italiano in lotta per un pass per la semifinale del torneo in corso sui campi in terra della Cappitale.

Tifo da stadio al Foro Italico per il tennista torinese, ex calciatore delle giovanili del Torino. Il match inizia in salita per Sonego, che subisce il gioco del suo rivale, il russo Rublev, numero 7 del ranking ATP.

Lorenzo, però, è un lottatore e lo ha dimostrato in questo suo percorso da favola al quarto Masters 1000 della stagione. L’azzurro, dopo aver inquadrato meglio il suo rivale ha trovato la chiave giusta per metterlo in difficoltà e ribaltare il risultato e ottenere così una vittoria speciale e importantissima! Lorenzo Sonego è il quarto semifinalista degli Internazionali d’Italia: l’azzurro riporta un italiano in semifinale nel torneo di Roma dopo ben 14 anni, non sccedeva infatti dal 2007.

Festeggiamenti da sogno per Sonego, che ha ottenuto la vittoria contro Rublev, dopo due ore e 33 minuti di gioco col punteggio di 3-6, 6-4, 6-4. Dopo Thiem, Sonego ha sconfitto oggi un altro top 10, dimostrando di avere la stoffa del campione.

Sonego tornerà in campo questa sera per la semifinale del torneo italiano: l’azzurro sfiderà il numero 1 al mondo, Novak Djokovic, tornato in campo anche lui quest’oggi dopo l’interruzione del match di ieri contro Tsitsipas.