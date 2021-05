Termina la favola di Sonego a Roma: in finale agli Internazionali d’Italia ci va Djokovic, grazie Lorenzo!

Ancora una volta un match ricco di emozioni e spettacolo al Foro Italico di Roma. Lorenzo Sonego, dopo la sfida di questa mattina contro Rublev, che gli ha regalato il pass per le semifinali degli Internazionali d’Italia, è tornato in campo questa sera per una partita importantissima contro il numero 1 al mondo Novak Djokovic.

Ancora una volta il 26enne torinese è stato immenso! Dopo un primo set dominato dal serbo, Sonego è riuscito a reagire e rimontare, pareggiando i conti e portando al tie-break nel secondo set, la sfida al terzo set. Dopo 2 ore e 44 minuti di gioco è stato Djokovic a sorridere, con gli occhi lucidi, per una pesante e speciale vittoria, col punteggio di 6-3, 6-7, 6-2. Sonego ha messo in difficoltà il numero 1 al mondo che però, grazie alla sua esperienza, è riuscito a trionfare.

Domani la grande finalissima: Djokovic sfiderà Nadal.