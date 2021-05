Si infiamma la lotta salvezza in Serie A, rischiano in 5: la situazione a tre giornate dalla fine

A tre giornata dalla conclusione dell’attuale stagione di Serie A, la lotta salvezza si infiamma con cinque squadre ancora coinvolte nella bagarre.

Crotone e Parma hanno già salutato la compagnia, resta solo un pass diretto per la B e al momento ce l’ha in mano il Benevento, che rischia più di tutti dopo la sconfitta casalinga subita nello scontro diretto con il Cagliari. La squadra di Inzaghi naviga a quota 31, a meno tre dallo Spezia e a meno quattro dalla coppia formata proprio dal Cagliari e dal Torino. Un punto più su c’è il Genoa, sconfitto al Ferraris dal Sassuolo ma con ampi margini di mantenere la categoria.

Benevento a rischio

Il ko subito al Vigorito complica maledettamente la posizione del Benevento, che ha bisogno di un miracolo per riuscire a prendersi una complicata salvezza. I campani nel prossimo turno dovranno affrontare la proibitiva trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, per poi giocarsi il tutto per tutto contro Crotone e Torino nelle ultime due giornate. Insidioso anche il calendario dello Spezia, che avrà il derby ligure con la Samp mercoledì, lo scontro diretto con il Toro e infine la Roma. Da non sottovalutare infine nemmeno gli impegni di Cagliari e Torino, che dovranno tenere gli occhi aperti per non dilapidare il vantaggio ottenuto fin qui sul Benevento.

La classifica

14° Genoa 36

15° Torino 35

16° Cagliari 35

17° Spezia 34

18° Benevento 31

19° Parma 20 (retrocesso)

20° Crotone 18 (retrocesso)