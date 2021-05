Simeone da applausi: l’Atletico Madrid si aggiudica la Liga, lui va a consolare un avversario retrocesso [VIDEO]

Serata di festa, quella di ieri, per l’Atletico Madrid. La squadra allenata da Simeone si è aggiudicata ieri la vittoria del campionato di Liga, che per la seconda volta in 16 anni non va nè al Real Madrid nè al Barcellona.

Il Cholo Simeone ha ottenuto una vittoria davvero speciale, che non gli ha però fatto montare troppo la testa. Rispettoso e corretto, Simeone, dopo la vittoria di ieri dell’Atletico Madrid contro il Villadolid per 2-1, è stato autore di un gesto da applausi.

Il tecnico dell’Atletico Madrid, prima di festeggiare con la sua squadra, si è avvicinato ad un giocatore della squadra avversaria, seduto in mezzo al campo da gioco, triste e deluso a causa della retrocessione della sua squadra, per consolarlo.