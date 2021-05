L’Inter vince lo Scudetto, il gesto della Juventus è da applausi: sui social il tweet di complimenti [FOTO]

L’Inter è campione d’Italia per la 19ª volta, un trionfo certificato dal pareggio maturato al Mapei Stadium tra Sassuolo e Atalanta, ultima squadra che avrebbe potuto ancora raggiungere la squadra di Conte a quattro giornate dalla fine.

Con l’1-1 firmato Gosens e Berardi invece i nerazzurri possono festeggiare, chiudendo i conti con un mese di anticipo. Un trionfo che reca senza dubbio la firma di Antonio Conte, capace di costruire una squadra perfetta capace di sfruttare le debolezze della Juventus e strappargli lo Scudetto dopo 9 anni.

LEGGI ANCHE: L’Inter è campione d’Italia grazie al… Sassuolo

I complimenti della Juventus

Nonostante abbia dovuto cedere lo scettro d’Italia dopo nove anni, fallendo così l’assalto al decimo titolo consecutivo, la Juventus si è resa protagonista di un bel gesto nei confronti dell’Inter. Il club bianconero infatti ha pubblicato sui propri canali social un messaggio di complimenti rivolto alla società di Zhang, omaggiando la squadra nerazzurra per il 19° Scudetto conquistato grazie al pari tra Sassuolo e Atalanta. Un comportamento davvero signorile quello della Juventus, che ha messo da parte la rivalità con i nerazzurri per complimentarsi in maniera vera e sincera.