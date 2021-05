Manchester City-Chelsea, tremendo scontro facciale tra De Bruyne e Rudiger: il belga fuori in lacrime [VIDEO]

Attimi di paura e apprensione durante la finale di Champions League, un durissimo scontro facciale avvenuto tra Kevin De Bruyne e Antonio Rudiger ha scosso sia i giocatori del Chelsea che del Manchester City. Un impatto durissimo che ha costretto il giocatore belga a lasciare il campo in lacrime, obbligando Guardiola ad operare immediatamente il cambio. Una botta tremenda per De Bruyne, accompagnato a spalla negli spogliatoi per via di alcuni giramenti di testa dovuti allo scontro con Rudiger.

🚨#DeBruyne llora desconsolado tras salir de la final de la #ChampionsLeague por fuerte golpe. pic.twitter.com/pGZGagNM7y — La10 (@DiarioLa10) May 29, 2021