Mick Schumacher divertente in Portogallo: scherzetto a Vettel durante le interviste [VIDEO]

Il weekend di gara di Portimao è terminato: Lewis Hamilton ha conquistato la vittoria del Gp del Portogallo, lasciandosi alle spalle Verstappen e Bottas.

Gara non troppo soddisfacente per la Ferrari, che non è riuscita a far meglio del 6° posto con Leclerc, mentre Sainz ha chiuso la gara fuori dalla top ten.

Non riescono ad entrare nella top ten nemmeno Sebastian Vettel, al primo anno con l’Aston Martin, 13° e Mick Schumacher, al primo anno in F1, 17°.

I due piloti, però, sono stati protagonisti di un simpatico siparietto. Lo scherzetto è avvenuto durante le interviste del giovedì, ma non tutti lo hanno visto.

Mentre Sebastian Vettel rispondeva alle domande dei giornalisti, il figlio di Michael Schumacher lo ‘colpiva’ alle ginocchia, da dietro, in modo tale da fargli perdere equilibrio e stabilità. Tra i due è finita con uno sguardo divertito ed un saluto.