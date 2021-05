Sassuolo-Juventus, le probabili formazioni e dove vedere il match: data, ora e canale tv

La sconfitta subita contro il Milan ha maledettamente complicato la situazione della Juventus, scivolata adesso al quinto posto in classifica e dunque fuori dalla zona Champions.

La squadra di Pirlo dunque deve assolutamente battere il Sassuolo al Mapei Stadium per sperare di riagganciare il treno europeo, obiettivo fondamentale in vista della prossima stagione. Non sarà però assolutamente semplice avere la meglio sulla squadra di Roberto De Zerbi, reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque giornata e in piena corsa per il settimo posto. Insomma, una sfida che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena, in cui nessuna delle due squadre può permettersi passi falsi.

La probabile formazione di De Zerbi

Sono previsti alcuni cambi di formazione per il Sassuolo, De Zerbi infatti dovrebbe lanciare dal primo minuto Kyriakopoulos e Muldur in difesa, con Toljan destinato alla panchina. Obiang e Maxime Lopez si giocano un posto in mediana al fianco di Locatelli, mentre in avanti Raspadori è in vantaggio su Caputo per il ruolo di punta centrale.

La probabile formazione di Pirlo

La pessima prestazione fornita all’Allianz Stadium contro il Milan spingerà Pirlo a cambiare la sua Juventus, partendo dal portiere che sarà Buffon e non Szczesny. Rientrano Bonucci e Danilo in difesa, mentre a centrocampo Arthur scalpita per riprendersi una maglia da titolare. In avanti confermato Ronaldo, al suo fianco dovrebbe giocare Dybala al posto di Morata.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Kyriakopoulos, Ferrari, Chiriches, Muldur; Locatelli, Obiang; Boga, Djuricic, Berardi; Raspadori;

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Ronaldo, Dybala;

Sassuolo-Juventus, canale tv: