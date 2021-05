Sassuolo-Juventus, gol e record per Cristiano Ronaldo: 100ª rete in bianconero per CR7 [VIDEO]

Serata speciale per Cristiano Ronaldo quella del Mapei Stadium, l’attaccante portoghese infatti taglia il traguardo dei 100 gol con la maglia della Juventus, mettendo il sigillo sull’ottimo primo tempo della squadra di Pirlo.

Sono bastati tre anni al portoghese per arrivare in tripla cifra con i bianconeri, un arco temporale che gli permette di diventare il primo giocatore nella storia della Juventus a realizzare almeno 100 gol in tutte le competizioni nelle sue prime tre stagioni. Un traguardo arrivato con un mancino chirurgico a tu per tu con Consigli, valso lo 0-2 alla squadra di Pirlo nel match del Mapei Stadium contro il Sassuolo. Vinta anche la sfida con Paulo Dybala, fermo ancora a quota 99.