Ibrahimovic co-proprietario di un marchio di scommesse: l’Uefa sanziona lo svedese e il Milan

Tira un sospiro di sollievo Zlatan Ibrahimovic, la Uefa infatti ha deciso di sanzionare l’attaccante svedese con una multa per il suo coinvolgimento in una società di scommesse sportive. Il suo ruolo di co-proprietario del marchio Bethard.com, con sede a Malta, ha spinto il massimo organismo calcistico europeo aprire un fascicolo nei confronti di Ibra, sanzionando lui e il Milan con una multa salata.

La decisione dell’Uefa

Questa la nota ufficiale con cui l’Uefa ha comminato le sanzioni a Ibrahimovic e il Milan, multato per coinvolgimento indiretto: “Il Presidente della Corte d’Appello UEFA oggi ha preso le seguenti decisioni:

– Sanzione da 50mila euro per Zlatan Ibrahimovic per aver violato gli articoli 12(2)(b) del DR (Regolamento Disciplinare Uefa), per interessi finanziari in una società di scommesse.

La Corte d’Appello UEFA ha emesso una direttiva mirata per far cessare il rapporto tra il giocatore e compagnie di Betting. Infine, il Presidente della Corte d’Appello UEFA ha deciso di sanzionare il Milan con una multa da 25mila euro per aver violato l’Articolo 12(2)(b) del DR UEFA visti gli interessi finanziari del suo giocatore Zlatan Ibrahimovic in una società di scommesse”.