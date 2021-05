La notizia dell’ingaggio di José Mourinho da parte della Roma ha fatto il giro del mondo in poche ore, tutti i quotidiani sportivi del globo hanno commentato la decisione dello Special One di accettare l’offerta del club giallorosso, firmando un contratto triennale fino al 2024. Un accordo che ha scatenato l’ilarità anche di Ryanair, compagnia low-cost che ha commentato la notizia con un tweet abbastanza ironico che ha fatto letteralmente infuriare i tifosi della Roma.

La compagnia aerea ha ironizzato sull’ultima esperienza di Mourinho sulla panchina del Tottenham, terminata senza trofei vinti: “José sarà felice di sapere che attualmente voliamo da Londra a Roma a partire da 14,99 sterline – il tweet di Ryanair – a causa della mancanza di trofei vinti al Tottenham, ci aspettiamo che un bagaglio a mano sarà sufficiente per il suo viaggio”. Ironia che non è piaciuta ai tifosi della Roma, che hanno subissato di critiche e insulti la compagnia aerea, finita al centro di una polemica di cui avrebbero potuto fare a meno.

Jose will be happy to know that we currently fly London to Rome from only £14.99.

Due to his lack of trophies at Spurs, we expect a carry-on bag will suffice for this trip. https://t.co/O50nHSGcM6

— Ryanair (@Ryanair) May 4, 2021