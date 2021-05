Visita speciale per la Ferrari, a Maranello spunta… Cristiano Ronaldo [FOTO]

Giornata di relax per Cristiano Ronaldo dopo la pesantissima sconfitta subita domenica sera dalla Juventus, superata dal Milan all’Allianz Stadium con il risultato di 0-3. Il portoghese ha sfruttato questo lunedì di libertà per visitare gli stabilimenti della Ferrari, raggiungendo Maranello in elicottero insieme a John Elkann e Andrea Agnelli.

L’incontro con i piloti

I tre sono arrivati in mattinata presso la sede del Cavallino, trascorrendo il resto della giornata a visitare le linee produttive e il reparto corse, dove nascono e vengono assemblate le auto più ricercate al mondo. Nel pomeriggio poi, Cristiano Ronaldo ha incontrato anche Charles Leclerc e Carlos Sainz, piloti della Ferrari reduci dal Gran Premio di Barcellona. I tre hanno posato insieme al fianco di una monoposto e con in mano le maglie di CR7 autografate che l’attaccante della Juventus ha regalato ai due ferraristi.