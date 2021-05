Juventus in ansia, Cristiano Ronaldo trasloca le sua auto di lusso: primi segnali d’addio? [VIDEO]

La qualificazione della Juventus alla prossima edizione della Champions League è appesa a un filo, la squadra di Pirlo deve battere il Bologna all’ultima giornata e sperare che una tra Milan e Napoli compia un passo falso contro Atalanta e Verona.

Il pari dei rossoneri contro il Cagliari ha strappato un sorriso ai bianconeri dal momento che, in caso di vittoria, Ibrahimovic e compagni avrebbero festeggiato la qualificazione aritmetica in Champions. Lo 0-0 di San Siro dunque ha aumentato le chances della Juventus, rimasta comunque legata ai risultati delle avversarie e non padrona del proprio destino.

Il trasloco di Ronaldo

In caso di mancata qualificazione in Champions League, Cristiano Ronaldo potrebbe decidere di dire addio alla Juventus con un anno di anticipo sul proprio contratto. Il portoghese non ha intenzione di guardare alla tv la competizione tra club più prestigiosa a livello internazionale, dunque in caso di quinto posto potrebbe fare le valigie. Alcuni indizi sembrano arrivare dai social, dove è diventato virale un video in cui una ditta di trasporto portoghese, la Rodo Cargo, carica le auto di lusso di Cristiano Ronaldo nei pressi della sua residenza torinese. Impossibile definire il motivo di tale trasloco, se si tratti di un trasferimento in prossimità delle vacanze o di un addio definitivo alla casa di Torino, fatto sta che le immagini hanno spaventato i fan bianconeri sui social, seriamente preoccupati adesso di una possibile partenza dell’asso portoghese che getterebbe nel panico un’intera tifoseria.