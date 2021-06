Roland Garros, esordio vincente per Mager! Gojowczyk ko in 4 set

E’ iniziato lo spettacolo del Roland Garros 2021! Tanti i tennisti in campo per il primo turno dello Slam francese, in corso sui campi in terra battuta di Parigi. Sorride Mager: il tennista azzurro, numero 87 del ranking ATP ha superato il primo turno senza troppi problemi. Mager, che avrebbe dovuto affrontare Millman, ha sfidato invece Gojowczyk a causa del ritiro dell’australiano: l’azzurro ha trionfato contro il rivale tedesco, numero 134 della classifica mondiale, dopo due ore e 39 minuti di gioco, col punteggio di 6-2, 3-6, 6-4, 7-5. Al secondo turno Mager sfiderà il vincente del match tra Sinner e Herbert.