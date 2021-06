Roland Garros – Osaka boicotta le conferenze stampa, Nadal sincero: “i media sono una parte importante del nostro sport”

E’ iniziato lo spettacolo del Roland Garros e tra prime eliminazioni clamorose e le lotte estenuanti fino al quinto set, non mancano anche colpi di scena extra-sportivi.

Naomi Osaka ha infatti preso una decisione che sta facendo discutere: ha annunciato che non parteciperà alle conferenze stampa, poichè “ledono la salute mentale“.

Il parere di Rafa Nadal

Alla vigilia dell’esordio in campo nello Slam parigino, Rafa Nadal ha commentato la decisione presa dalla collega giapponese: “rispetto la sua decisione. La rispetto come atleta, rispetto la sua personalità. Non so cosa dire. Siamo atleti e dobbiamo essere preparati ad accettare le domande che ci vengono poste e a cercare di rispondere. La capisco, però d’altra parte, secondo me, senza la stampa, senza le persone che viaggiano e scrivono articoli su quello che facciamo, che scrivono dei nostri successi del mondo, non saremmo gli atleti che siamo oggi“, ha spiegato il maiorchino, fresco vincitore degli Internazionali d’Italia.

“Non saremmo conosciuti come lo siamo in tutto il mondo, non saremmo così popolari. La capisco, ma io ho la mia opinione, cioè che i media sono una parte importante del nostro sport”, ha concluso Nadal.