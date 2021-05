Giro d’Italia 2021, prima vittoria in carriera a Montalcino per Schmid: Bernal legittima la Maglia Rosa

Mauro Schmid vince l’undicesima tappa del Giro d’Italia, tagliando per primo il traguardo di Montalcino. Primo successo in carriera per il campione svizzero U23, bravo a battere in una volata a due l’ottimo Alessandro Covi, costretto ad arrendersi al maggiore ritmo del proprio avversario. Una giornata da ricordare per il corridore elvetico, protagonista di una fuga esaltante negli ultimi chilometri di tappa, coronata con una vittoria che appunterà con orgoglio nella sua carriera. Completano il podio di giornata Alessandro Covi e Harm Vanhoucke, mentre Dries De Bondt e Simon Guglielmi chiudono rispettivamente in quarta e quinta posizione. Sesto Battaglin seguito da Kluge e Gavazzi, completano infine la top-ten Van der Hoorn e Naesen.

Maglia Rosa

La Maglia Rosa resta sulle spalle di Egan Bernal, che aumenta il proprio vantaggio nella classifica generale grazie ad una prestazione assurda, rifilando minuti pesantissimi ai propri avversari. Il colombiano chiude undicesimo e porta il suo vantaggio su Vlasov in classifica generale a 45 secondi. Terzo Damiano Caruso a 1’12”, mentre Remco Evenepoel crolla a 2’22” e si assesta in settima posizione.