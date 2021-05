All’Olimpico Vojvoda manda il Parma in Serie B: vittoria importantissima per il Toro

Serata amara per il Parma: dopo la sconfitta di questa sera contro il Torino, la formazione crociata saluta matematicamente la Serie A con quattro turni d’anticipo. Sorride invece la squadra granata: grazie al gol di Vojvoda, il Torino guadagna punti prezioni e si mette in una situazione tranquilla. All’Olimpico la squadra di D’Aversa nulla può per rimandare un finale davvero amaro.

Un match equilibrato questa sera, con le squadre ch ehanno avuto una chance a testa nel primo tempo. La svolta l’ha data Vojvoda, che ha sbloccato il match al 63′. Belotti poi è andato vicino al raddoppio, ma la palla è finita contro il palo.