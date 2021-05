Giro d’Italia 2021, sorpresona nella terza tappa: Taco van der Hoorn beffa il gruppone

Clamorosa sorpresa nella terza tappa del Giro d’Italia 2021, ci si aspettava un arrivo in volata invece a tagliare in solitaria il traguardo ci pensa Taco van der Hoorn, protagonista di una fuga lunghissima coronata con la vittoria al primo grande giro da professionista.

L’olandese non solo si regala una giornata da ricordare, ma permette alla Intermarché di trovare anche il primo successo di questa stagione, rompendo il ghiaccio dopo un avvio tutt’altro che semplice. Completano il podio di giornata Davide Cimolai e il favorito della vigilia Peter Sagan, fregato da Taco van der Hoorn insieme a tutto il gruppone. Filippo Ganna resta in Maglia Rosa, conservando il primo posto in classifica anche dopo la terza tappa.