Seconda medaglia per l’Italia nella giornata odierna degli Europei di nuoto, in corso di svolgimento a Budapest. Dopo l’oro di Simona Quadarella negli 800 sl femminili, ecco l’argento centrato dalla staffetta azzurra della 4×200 stile libero mixed. Stefano Ballo (1’46″54), Stefano Di Cola (1’46″16), Federica Pellegrini (1’55″66) e Margherita Panziera (2’00″57) chiudono con il crono di 7’29″35, piazzandosi alle spalle della Gran Bretagna (7’26″57) e precedendo il quartetto della Russia di oltre due secondi. Ottima la terza frazione di Federica Pellegrini, capace di firmare uno strepitoso 1’55″66.

Le parole della Pellegrini

Queste le parole di Federica Pellegrini ai microfoni di Raisport subito dopo l’argento nella 4×200 stile libero mixed: “saranno tante gare per me, sarà una settimana molto piena. Sono molto contenta di questa staffetta perché comunque a Glasgow era una medaglia che ci eravamo fatti sfuggire pur avendo tutte le carte in regola per prenderla. È arrivata adesso ed è molto bello. I ragazzi sono andati molto forte ed io sono molto soddisfatta della mia frazione. Adesso valuteremo con Matteo (Giunta, ndr) cosa fare nei prossimi giorni, di sicuro ci sono tante staffette e poi vedremo se lasciare spazio anche per qualcosa di individuale. Comunque è stata una bella staffetta. Penso di scendere in acqua tutti i giorni, quindi anche domani!”.