Il derby azzurro degli Internazionali d’Italia va a Sonego: Mager ko in due set

E’ terminato il derby azzurro degli Internazionali d’Italia: in attesa di scoprire cosa riusciranno a fare, nel pomeriggio, Berrettini e Sinner, sono scesi in campo al Foro Italico di Roma Mager e Sonego, in una sfida tutta italiana.

Dopo un inizio sotto tono di Sonego, e una partenza sprint di Mager, che si è presto portato in vantaggio, il 26enne di Torino ha reagito, prendendo in pugno la situazione e rimontando.

Sonego, punto dopo punto, è riuscito a ribaltare il risultato e prendersi un’importante vittoria, che gli regala il pass per gli ottavi di finale del quarto Masters 1000 della stagione, nei quali sfiderà Thiem e soprattutto ci sarà finalmente il pubblico ad assistere e fare il tifo.

Sonego è dunque il primo italiano agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia: il match è terminato dopo un’ora e 28 minuti di gioco con un doppio 6-4.