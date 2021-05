Sorpresa a Madrid, Jannik Sinner estromesso dal torneo: l’australiano Popyrin si impone in due set

Colpo di scena nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner esce di scena al cospetto di Alexei Popyrin, capace di stendere in due set l’astro nascente azzurro.

Una vittoria a sorpresa quella dell’australiano, capace di arginare il proprio avversario e colpirlo nei momenti topici della partita, come nel tie-break del primo set. Un duro colpo per Sinner, sorpreso dalla precisione e dalla furia agonistica di Popyrin, abile a chiudere la contesa con il punteggio di 7-6, 6-2 dopo più di un’ora e mezza di partita. Una giornata storta per il 19enne di San Candido, che adesso dovrà ricaricare in fretta le batterie per gli Internazionali d’Italia, dove sarà chiamato ad un pronto riscatto dopo la brutta prestazione spagnola. Popyrin invece agli ottavi se la vedrà con Nadal, che ha annientato in 2 set il connazionale Alcaraz.