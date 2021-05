Masters 1000 di Madrid, Sinner sul velluto al secondo turno: Pella si ritira per problemi fisici

Tutto molto semplice per Jannik Sinner nel match d’esordio al Masters 1000 di Madrid, il tennista italiano stacca il pass per il secondo turno del torneo spagnolo grazie al ritiro di Guido Pella arrivato sul punteggio di 6-2, 4-4.

Partita in discesa per il numero 18 del ranking ATP nel primo set, durato poco meno di mezz’ora grazie al super avvio dell’azzurro. Nel secondo set, Sinner allunga di un break prima del contro-break di Pella, costretto però a ritirarsi sul risultato di 4-4 per colpa di un problema all’inguine. Jannik Sinner avanza così al secondo turno dove se la vedrà con il vincitore del match tra Popyrin e Struff, che scenderanno in campo nel corso della giornata odierna.