ATP Lione, Jannik Sinner non molla mai: ribalta il temibile Karatsev e vola al secondo turno

Jannik Sinner prosegue il suo percorso nel torneo ATP di Lione, superando il primo turno non senza difficoltà. Il tennista azzurro deve sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio su Aslan Karatsev, capace di dare molto filo da torcere al numero 17 del ranking.

Il match parte malissimo per Sinner, che cede 0-6 in poco più di mezz’ora senza avere la possibilità di reagire. Con il passare dei minuti però l’alto-atesino reagisce, ribaltando il russo e chiudendo con il punteggio di 0-6, 6-3, 6-4 dopo due ore e trentuno minuti di partita e un’interruzione per pioggia. Sinner dunque si prende la rivincita dopo la sconfitta di Dubai e passa al secondo turno, dove se la vedrà con il francese Rinderknech, bravo a superare in tre set lo svedese Ymer.