Primo ostacolo superato, esordio vincente per Sinner agli Internazionali d’Italia: Humbert ko in due set

Esordio vincente per Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia. Il giovane tennista azzurro, numero 18 del ranking ATP, ha superato con facilità il primo turno del torneo italiano, quarto Masters 1000 della stagione, in corso sui campi del Foro Italico, a Roma.

Sinner ha sconfitto in due set iol francese Humbert: la sfida è terminata dopo un’ora e 29 minuti di gioco col punteggio di 6-2, 6-4. Adesso per Sinner arriva un rivale davvero tosto. Al secondo turno, infatti, l’azzurro dovrà fare i conti con Nadal.

Le prime parole di Sinner

“Tornare a Roma è speciale, credo per tutti gli italiani, peccato che non c’è il tifo anche nei primi turni, sarebbe ancora più speciale. La prima partita sapevo che non era facile, avevo perso contro di lui a Milano, è mancino e mi dà fastidio, ho cercato di fare il mio gioco, sono contento“, ha affermato Sinner subito dopo il match.

“Non sarà facile, sappiamo quanto è forte, soprattutto in questa superficie, certe cose sono cambiate, io sono cresciuto, ci siamo allenati due settimane intere in Australia, ci conosciamo anche abbastanza bene anche se abbiamo fatto solo una partita, vediamo come va“, ha concluso guardando già al secondo turno e alla sfida con Nadal.