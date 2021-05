WTA Parma – Serena Williams ko: Siniakova trionfa in due set

Secondo turno amaro per Serena Williams al torneo WTA di Parma, in corso sui campi in terra battuta della città italiana. La statunitense, numero 8 del ranking WTA, dopo aver trionfato all’esordio contro la giovane azzurra Pigato, ha ceduto oggi alla ceca Siniakova. La numero 68 della classifica mondiale femminile ha trionfato in un’ora e 38 minuti di gioco contro l’ex numero 1 al mondo, col punteggio di 7-6, 6-2, staccando il pass per i quarti di finale del torneo italiano nei quali sfiderà la vincente del match tra Friedsam e Garcia.