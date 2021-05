Internazionali d’Italia, pessimo esordio per Serena Williams: annientata in due set dalla Podoroska

Nemmeno il tempo di esordire agli Internazionali d’Italia 2021 che Serena Williams è già fuori dai giochi, la tennista americana cede nettamente in due set a Nadia Podoroska e saluta il torneo capitolino.

Una sconfitta netta e pesantissima quella della numero 8 del ranking WTA, costretta ad alzare bandiera bianca al termine di due set conclusi con il punteggio di 7-6, 7-5 dopo due ore di battaglia. Un successo voluto e meritato per Nadia Podoroska, che stacca così il pass per gli ottavi di finale dove se la vedrà con la croata Martic, capace di eliminare in due set la francese Mladenovic.