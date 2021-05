Giro d’Italia 2021, Merlier si prende la 2ª tappa: battuti in volata Nizzolo e Viviani

Tim Merlier vince la seconda tappa del Giro d’Italia, prendendosi in volata la Stupinigi-Novara e bagnando con una vittoria questo suo debutto in una grande corsa a tappe.

Il corridore della Alpecin non lascia scampo ai propri rivali, aumentando il ritmo della pedalata negli ultimi metri e precedendo sul traguardo un grandissimo Giacomo Nizzolo, giunto al decimo secondo posto al Giro d’Italia. Niente da fare per il velocista italiano, battuto di pochi centimetri da Merlier, capace non solo di centrare il quarto successo stagionale ma anche di riportare il Belgio a vincere uno sprint al Giro dopo 11 anni. Terza posizione infine per Elia Viviani, abile a bruciare Dylan Groenewegen. Nessuna novità nella classifica generale, dove Filippo Ganna resta in Maglia Rosa.

La top ten