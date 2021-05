Prima Federica Pellegrini e poi Alberto Razzetti, due medaglie in serie per l’Italia agli Europei di nuoto 2021, in corso di svolgimento a Budapest. Se la Divina si mette al collo l’argento nei 200 sl, il nuotatore ligure conquista uno splendido bronzo nei 200 misti. Una gara complicata che Razzetti riesce a gestire alla grande, tenendo botta nella vasca di dorso per poi lanciarsi alla conquista del podio grazie alla rana e allo stile libero. Medaglia d’oro per lo spagnolo Gonzales de Oliveira con 1’56″75, argento invece per lo svizzero Desplanches in 1’56″95, capace di precedere per 30 centesimi Razzetti.