Caleb Ewan vince la quinta tappa del Giro d’Italia 2021, imponendosi in volata sul traguardo di Cattolica. Il corridore della Lotto Soudal brucia negli ultimi metri sia Giacomo Nizzolo che Elia Viviani, incapaci di arginare la rimontona dell’australiano.

Primo successo in questa edizione per Ewan, la quarta in assoluto al Giro d’Italia e la 48ª in carriera. Ennesima beffa per Nizzolo, costretto a incassare l’undicesimo secondo posto nella Corsa Rosa, un numero esagerato di posizioni d’onore che lascia l’amaro in bocca allo sprinter italiano. Nessuna novità nella classifica generale, con Alessandro De Marchi che resta in Maglia Rosa dopo l’exploit di ieri. Brutte notizie invece per Sivakov e Landa, che dopo le cadute di oggi dicono addio alla possibilità di lottare per la vittoria.