Giro d’Italia 2021, il primo arrivo in salita se lo prende Dombrowski: De Marchi nuova Maglia Rosa

John Dombrowski vince la quarta tappa del Giro d’Italia 2021, tagliando in solitaria il traguardo di Sestola e prendendosi così il primo arrivo in salita di questa edizione della Corsa Rosa. Primo sigillo in un grande giro per il corridore americano, che finora aveva vinto solo negli Stati Uniti imponendosi nel Giro dello Utah. Una vittoria importante anche l’UAE Team Emirates, che centra il primo successo in questa 104ª edizione del Giro d’Italia.

De Marchi nuova Maglia Rosa

Come prevedibile alla vigilia, Filippo Ganna perde la Maglia Rosa che finisce sulle spalle di Alessandro De Marchi, abile a chiudere al secondo posto la tappa odierna e a salire in vetta alla classifica generale con 22 secondi proprio su Dombrowski. Completa il podio di giornata Filippo Fiorelli, bravo a precedere Vervaeke e Tratnik.