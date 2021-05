MonteCharles, dolce muro per la Ferrari: prima pole a Monaco per Leclerc

Qualifiche spettacolari oggi a Monte-Carlo! Alla fine delle tre sessioni è Charles Leclerc a conquistare una strepitosa ed insolita pole position davanti al suo pubblico di casa.

Il monegasco della Ferrari si trovava al primo posto in Q3 quando, a pochi minuti dal termine della sessione si è schiantato contro le barriere. Le bandiere rosse hanno automaticamente posto fine alla sessione, così Leclerc si è assicurato il primo posto in griglia di partenza.

Secondo posto per Max Verstappen, seguito da Bottas. Quarto invece l’altro ferrarista, Sainz, mentre Hamilton dovrà partire dalla settima casella in griglia. Leclerc conquista oggi la sua prima pole position sul suo circuito di casa: il monegasco non andava in pole da un anno e 6 mesi. Giornata di festa per la Ferrari!